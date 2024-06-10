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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Эксперт назвала частые причины головной боли

Эксперт назвала частые причины головной боли

Она также дала несколько советов, как предотвратить дискомфорт Головная боль после сна – распространенная проблема, которая может быть вызвана разными причинами, включая физиологические и психологические факторы.

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