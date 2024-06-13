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Вертолет Robinson совершил жесткую посадку в Свердловской области

Вертолет Robinson совершил жесткую посадку в Свердловской области

Частный вертолет Robinson R44 совершил жесткую посадку под Первоуральском, есть пострадавшие.В пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры сообщили, что инцидент произошел в поселке Билимбай вблизи базы отдыха «Светофор».

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