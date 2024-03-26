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МО РФ: Группировка войск «Центр» нанесла огневое поражение по 370 целям ВСУ

МО РФ: Группировка войск «Центр» нанесла огневое поражение по 370 целям ВСУ

Руководитель пресс-службы группы Вооружённых сил Российской Федерации «Центр» Александр Савчук поделился сведениями о том, что войска поразили 370 объектов ВС киевского режима, ликвидировав порядка 12 нацистов.

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