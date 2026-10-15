В Москве до 10 часов утра пятницы местами ожидается туман с видимостью от 200 до 700 метров. Об этом сообщил комплекс городского хозяйства.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- В Ростовской обла...
- Численность крыс ...
- Венгрия ищет заме...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым