НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

123 подписчика

Победа «Ливерпуля» с бешеным xG, «Спартак» дал новое имя стадиону, условия возвращения ФХР, «МЮ» отправил ван де Бека в аренду, Роналду подарил маме Porsche и другие новости

Победа «Ливерпуля» с бешеным xG, «Спартак» дал новое имя стадиону, условия возвращения ФХР, «МЮ» отправил ван де Бека в аренду, Роналду подарил маме Porsche и другие новости

1. «Ливерпуль» победил «Ньюкасл» в АПЛ – 4:2. Мохамед Салах сделал дубль и не реализовал пенальти. Команда Юргена Клоппа в этой игре нанесла 34 удара во воротам и побила рекорд АПЛ по ожидаемым голам (xG) за матч – 7,27.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх