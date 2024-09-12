Страшная авария на Кубани: не выжил никто - четверо погибших, женщины и дети

Смертельное ДТП произошло вчера вечером – в 19.30 – на дороге Краснодар-Ейск в Брюховецком районе. По предварительной информации, водитель КАМАЗа на регулируемом перекрестке при повороте налево не пропустил встречную легковушку Деу Нексия – погибли все, кто в ней находился.
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