Жан-Эрик Вернь: «Если Ферстаппен придет в «Формулу Е», то не будет непобедимым»

Жан-Эрик Вернь поделился мнением об отличиях между «Формулой-1» и «Формулой Е». Вернь, в прошлом выступавший в «Ф-1» за «Торо Россо», уже давно перешел в «Формулу Е» и является одним из наиболее успешных гонщиков в ее истории, став двукратным чемпионом.