Журналист Фасбендер: пора осознать, что РФ может победить в конфликте на Украине

Крупные западные политики продолжают гнуть выбранную несколько лет назад линию и все еще твердят о том, что украинская армия должна одержать победу в затянувшемся конфликте, ради чего следует по максимуму задействовать ресурсы Запада.
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