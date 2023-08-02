Доброй ночи, имперцы, имперочки и имперчики. В Екатеринбурге духота и зной, поэтому организм упорно отказывался вставать в понедельник - мои кардиологи в таких случаях настоятельно рекомендуют не злить этого парня, иначе он может и взбрыкнуть.
Дедушка старый, ему все равно
Комментарии
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Эдуард Александров
в слове "гегемон" есть что-то самцовско-обезьяне.
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19 час.
Лев Сивохин
Похоже США в ближайшем будущем плохо кончит из-за коррупции на самом высоком уровне.
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19 час.
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