Спички - не игрушка

85 753 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Мария Беликова
    Сколько лет живу на свете - столько слышу, что США загнивают. Вот и сейчас опять загнивают. Только оттуда никто не уе...Рейтинг США упал,...
  • Сергей Дмитриев
    ... в СетИ стало скучно без Чубайса с его полководческим взором, с  ЦУ, с методичками и указивками. Интересно, кто вм...А ведь это победа...
  • Наталья
    Сровнять с землёй необходимо Вашингтон. Вот тогда точно все закончится.Американцы об ата...

Дедушка старый, ему все равно

Дедушка старый, ему все равно

Доброй ночи, имперцы, имперочки и имперчики. В Екатеринбурге духота и зной, поэтому организм упорно отказывался вставать в понедельник - мои кардиологи в таких случаях настоятельно рекомендуют не злить этого парня, иначе он может и взбрыкнуть.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Эдуард Александров
в слове &quot;гегемон&quot; есть что-то самцовско-обезьяне.
Ответить
19 час.
Лев Сивохин
Похоже США в ближайшем будущем плохо кончит из-за коррупции на самом  высоком уровне.
Ответить
19 час.

Картина дня

наверх