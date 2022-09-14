Эпидемиолог Бурцева: вирусы гриппа и коронавируса будут конкурировать в сезоне 2022–2023

Вирусы гриппа и коронавируса будут активно себя проявлять в эпидемическом сезоне 2022–2023 года. Об этом сообщает радио Sputnik со ссылкой на руководителя лаборатории этиологии и эпидемиологии гриппа Центра имени Гамалеи Елену Бурцеву.