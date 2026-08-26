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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Медведев проиграл 4 из 5 последних матчей

Даниил Медведев проиграл Мартину Дамму во втором круге в Уинстон-Сейлеме – 5:7, 3:6.  Чемпион-2018 проиграл четыре из пяти последних матчей.

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