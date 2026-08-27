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В Орловской области молодые учёные благоустроили три старинных моста

В Орловской области молодые учёные благоустроили три старинных моста

В Орловской области прошла историко-культурная экспедиция «Каменные мосты Новосильского княжества».  Экспедиция стартовала с посещения Новосиля, где молодые учёные прошли по экотропе и посетили Новосильский краеведческий музей.

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