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Царьград

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Трагедия в Брянске: ВАЗ перевернулся, водитель погибла

Трагедия в Брянске: ВАЗ перевернулся, водитель погибла

В Брянске произошло ДТП с участием автомобилей ВАЗ-211440 и ВАЗ-217230. В результате аварии погибла 22-летняя девушка-водитель, а две несовершеннолетние пассажирки получили травмы.

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