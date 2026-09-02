Трагедия в Брянске: ВАЗ перевернулся, водитель погибла

В Брянске произошло ДТП с участием автомобилей ВАЗ-211440 и ВАЗ-217230. В результате аварии погибла 22-летняя девушка-водитель, а две несовершеннолетние пассажирки получили травмы.
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