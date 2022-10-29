Синдром Плюшкина: патологическое накопительство вещей, животных, денег

Синдром Плюшкина — это психическое заболевание включённое в МКБ — 11 под названием «хоардинг». Относится к обсессивно-компульсивным расстройствам и заключается в навязчивом накоплении вещей по причине чрезмерного приобретения или сложностью расставания.