Военный экспорт Германии в Израиль в этом году достиг рекордной суммы В первой половине нынешнего года экспорт вооружений и военной техники .
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