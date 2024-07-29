«Остались втроем, продолжаем вести бой». В Африке погибли десятки бойцов ЧВК «Вагнер». С кем они сражались?

В Мали погибли бойцы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер». Они вели многодневные сражения с боевиками, среди которых были члены местной ячейки «Аль-Каиды» (запрещенная в РФ террористическая организация).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии