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«Остались втроем, продолжаем вести бой». В Африке погибли десятки бойцов ЧВК «Вагнер». С кем они сражались?

«Остались втроем, продолжаем вести бой». В Африке погибли десятки бойцов ЧВК «Вагнер». С кем они сражались?

В Мали погибли бойцы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер». Они вели многодневные сражения с боевиками, среди которых были члены местной ячейки «Аль-Каиды» (запрещенная в РФ террористическая организация).

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