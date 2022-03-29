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Инфекционист заявил, что ситуация с ковидом в России до осени будет спокойной

Инфекционист заявил, что ситуация с ковидом в России до осени будет спокойной

Ситуация с коронавирусом будет спокойной в России до осени, считает инфекционист Евгений Тимаков. По мнению эксперта, ближайшие шесть месяцев до осени всем можно жить в расслабленном состоянии, а дальше ориентироваться на мутации в других странах.

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