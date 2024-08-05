NYT: Украинцы стали испытывать больше сложности при романтичном знакомстве

Украинки переживают "любовный кризис"Газета The New York Times узнала, что украинцам после начала спецоперации стало сложнее создать семью.
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