«Вестник психиатрии»: Как «одэсьци» рассорились из-за Пушкина

Павел Бадаев. …вот говорит им народная мудрость — не плюй против ветра. Ан нет. Захотел одесский художник Ярослав Войцеховский по примеру киевских братьев по разуму плеснуть в памятник Пушкину краской — и это во время ураганного ветра — а ведро краски на него самого и вылилось.