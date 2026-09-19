Милые ящерицы: 40 снимков, которые изменят ваше отношение к рептилиям

Ящерицы — существа с репутацией. Холоднокровные, безразличные, далёкие. Но владельцы домашних рептилий давно знают другую сторону: агама, которая узнаёт хозяина, геккон, который засыпает на плече, хамелеон, который смотрит на мир с подозрением прямо с момента вылупления.