Милые ящерицы: 40 снимков, которые изменят ваше отношение к рептилиям

Ящерицы — существа с репутацией. Холоднокровные, безразличные, далёкие. Но владельцы домашних рептилий давно знают другую сторону: агама, которая узнаёт хозяина, геккон, который засыпает на плече, хамелеон, который смотрит на мир с подозрением прямо с момента вылупления.
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