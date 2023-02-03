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Тимирязевский суд Москвы не соглашался допросить Лаврова и Конашенкова и Небензи как свидетелей по делу «Протестный МГУ»

Тимирязевский суд Москвы заявил, что соглашался допросить руководителя МИД Сергея Лаврова, постпреда России при ООН Василия Небензи и представителя Минобороны РФ Игоря Конашенкова в качестве свидетелей по делу автора Telegram-канала «Протестный МГУ» Дмитрия Иванова.

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