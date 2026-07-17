Когда судья зачитывал постановление об аресте, экс-чиновник Минпромторга РФ грохнулся в обморок

Мещанский районный суд Москвы отправил в СИЗО бывшего директора Департамента развития промышленности социально значимых товаров Министерства промышленности и торговли РФ Дмитрия Колобова по делу о хищении на импортозамещении.
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