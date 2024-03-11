❗️Стало известно, что за чёрный дым возле городской больницы №6 в Симферополе Как оказалось, горит легковой автомобиль.
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❗️Стало известно, что за чёрный дым возле городской больницы №6 в Симферополе Как оказалось, горит легковой автомобиль.