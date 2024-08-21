Батшуайи восстал из пепла, оформив свой первый дубль в ЛЧ. Но чемпион Турции всё равно проиграл чемпиону Швейцарии ❌ Судьба путёвки в групповой этап решится в Стамбуле 🇹🇷 ⚽️ @ftbl11 * Пост из ТГ.
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Батшуайи восстал из пепла, оформив свой первый дубль в ЛЧ. Но чемпион Турции всё равно проиграл чемпиону Швейцарии ❌ Судьба путёвки в групповой этап решится в Стамбуле 🇹🇷 ⚽️ @ftbl11 * Пост из ТГ.
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