Батшуайи восстал из пепла, оформив свой первый дубль в ЛЧ. Но чемпион Турции всё равно проиграл чемпиону Швейцарии ❌ Судьба путёвки в групповой этап решится в Стамбуле 🇹🇷 ⚽️ @ftbl11 * Пост из ТГ.