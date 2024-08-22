Курская «спецоперация» и не только

На фронтах спецоперации КУРСК, 14 августа — РИА Новости Перед ВСУ при нападении на Курскую область стояла цель захватить стратегические объекты в Курской области и часть Белгородской области, заявил командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов.