16,01,25 Волчанск - Тихое Активные боевые действия в районе Волчанска. Атака ВС РФ в населённом пункте Тихое пехотным подразделением.
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16,01,25 Волчанск - Тихое Активные боевые действия в районе Волчанска. Атака ВС РФ в населённом пункте Тихое пехотным подразделением.
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