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Елена Ваенга вывела сына на сцену после слухов об уходе и проблемах с голосом

В январе 2025 года Елена Ваенга впервые вышла на сцену вместе с сыном Иваном. 12-летний мальчик аккомпанировал матери на фортепиано — редкий случай для певицы, которая годами держала семейную жизнь подальше от публики.

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