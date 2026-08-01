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Пятый канал

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Собянин: ВДНХ станет главным культурно-просветительским пространством России

Собянин: ВДНХ станет главным культурно-просветительским пространством России

Сегодня Выставка достижений народного хозяйства (ВДНХ) отмечает свой 87-й день рождения. С 2014 года в Москве реализуется программа «Возрождение ВДНХ», отметил мэр города Сергей Собянин в своем канале в МАКС.

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