Собянин: ВДНХ станет главным культурно-просветительским пространством России

Сегодня Выставка достижений народного хозяйства (ВДНХ) отмечает свой 87-й день рождения. С 2014 года в Москве реализуется программа «Возрождение ВДНХ», отметил мэр города Сергей Собянин в своем канале в МАКС.
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