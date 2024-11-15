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Цена на масло в Забайкалье кратно выросла: власти ищут способы его снижения

Цена на масло в Забайкалье кратно выросла: власти ищут способы его снижения

В Забайкальском крае за последние 10 месяцев произошло значительное подорожание сливочного масла. Согласно данным Министерства экономического развития региона, цена выросла на 11,9% - это на 3,7% больше, чем было объявлено месяцем ранее.

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