Эколог Рыбальченко рассказал, почему сейчас важно подкармливать птиц

Снег и заморозки поставил под риск жизнь животных Животные и перелетные птицы страдают из-за нынешней погоды, им нужна помощь, сказал радио Sputnik эколог, ученый секретарь Круглого стола российских ученых-экспертов в области утилизации отходов Илья Рыбальченко.
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