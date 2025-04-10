Эколог Рыбальченко рассказал, почему сейчас важно подкармливать птиц

Снег и заморозки поставил под риск жизнь животных Животные и перелетные птицы страдают из-за нынешней погоды, им нужна помощь, сказал радио Sputnik эколог, ученый секретарь Круглого стола российских ученых-экспертов в области утилизации отходов Илья Рыбальченко.