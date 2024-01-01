В России увеличили минимальный размер оплаты труда

В России увеличили минимальный размер оплаты трудаВладимир Путин принял поправки в статью Федерального закона «О минимальном размере оплаты труда», согласно которому МРОТ в 2024 году увеличился на 18, 5% и составил 19 242 рубля.
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