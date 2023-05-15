На бывшем заводе Toyota в России начнут собирать электрические микрокары

«Алмаз-Антей» запустит на бывшем заводе Toyota в Санкт-Петербурге сборку микрокаров. Легкие автомобили на электрическом двигателе смогут использовать магазины, рестораны, больницы, а также службы городского сервиса, закрытых территорий и каршеринга.