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Тульские новости

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С УК и ТСН больше не смогут за долги списывать деньги, собранные на капремонт

С УК и ТСН больше не смогут за долги списывать деньги, собранные на капремонт

Депутаты Государственной Думы выступили с инициативой, которые коснутся взносов за капремонт. Так, согласно предложенному законопроекту, специальный банковский счет, на котором собираются денежные средства, не смогут арестовать.

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