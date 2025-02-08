С УК и ТСН больше не смогут за долги списывать деньги, собранные на капремонт

Депутаты Государственной Думы выступили с инициативой, которые коснутся взносов за капремонт. Так, согласно предложенному законопроекту, специальный банковский счет, на котором собираются денежные средства, не смогут арестовать.
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