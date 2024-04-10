В Роскачестве назвали среднесуточную температуру для отключения отопления

Она должна держаться на уровне +8 °С В пресс-службе Роскачества сообщили изданию RT, что отключение отопления в жилых квартирах происходит только после того, как в течение пяти дней среднесуточная температура будет находиться на уровне +8 °С.
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