Памятник «Большой тройке в Ялте и дизайн «Интуриста»: умер выдающийся скульптор Зураб Церетели

На 92-м году скончался выдающийся российский скульптор Зураб Константинович Церетели. За свою долгую жизнь он создал более 5000 произведений, его работы украшают города Франции, Великобритании, Японии, Испании, Франции, Уругвая, Бразилии, Израиля и многих других стран.