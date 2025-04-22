Памятник «Большой тройке в Ялте и дизайн «Интуриста»: умер выдающийся скульптор Зураб Церетели

На 92-м году скончался выдающийся российский скульптор Зураб Константинович Церетели. За свою долгую жизнь он создал более 5000 произведений, его работы украшают города Франции, Великобритании, Японии, Испании, Франции, Уругвая, Бразилии, Израиля и многих других стран.
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