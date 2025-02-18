В январе новостройки покупали на 5% дешевле цены в объявлении

В январе в городах-миллионниках новостройки покупали на 5% дешевле медианной цены в объявлении. К такому выводу пришли аналитики сервисов «Яндекс Недвижимость» и «Пульс Продаж Новостроек», которые проанализировали стоимость 1 кв.