В январе новостройки покупали на 5% дешевле цены в объявлении

В январе в городах-миллионниках новостройки покупали на 5% дешевле медианной цены в объявлении. К такому выводу пришли аналитики сервисов «Яндекс Недвижимость» и «Пульс Продаж Новостроек», которые проанализировали стоимость 1 кв.
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