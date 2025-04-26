Запад отвергает компромиссы по Украине: мнение эксперта из Германии

Немецкий эксперт Мирко Колунджич считает, что ожидать компромиссов по Украине от Запада не стоит. Основные переговоры ведутся между Россией и США, которые сосредоточены на более широкой проблематике, выходящей за рамки конфликта.
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