Новым гендиректором «Почты России» стал Михаил Волков

Новым генеральным директором «Почты России» назначен экс-глава «Национальной лотереи» Михаил Волков. Он займет место освобожденного от должности Максима Акимова.
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