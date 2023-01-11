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Новым гендиректором «Почты России» стал Михаил Волков

Новым гендиректором «Почты России» стал Михаил Волков

Новым генеральным директором «Почты России» назначен экс-глава «Национальной лотереи» Михаил Волков. Он займет место освобожденного от должности Максима Акимова.

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