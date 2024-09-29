Посиделки на фудкорте в одном из торговых комплексов Петербурга обернулись стрельбой в сторону девочки-подростка.
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Посиделки на фудкорте в одном из торговых комплексов Петербурга обернулись стрельбой в сторону девочки-подростка.