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Север Пресс

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Почти 500 БПЛА сбили военные над регионами России ночью 30 августа

Почти 500 БПЛА сбили военные над регионами России ночью 30 августа

Сразу 15 регионов России подверглись атакам беспилотников ночью 30 августа, сообщили губернаторы. Массированная атака с дронами и обстрелами зафиксирована в Белгородской области.

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