IXBT сравнил камеры iPhone 14 и 14 Pro: а есть ли толк в 48 Мп в новых iPhone?

На днях мы видели отличное сравнение камер iPhone 14 Pro Max и Samsung Galaxy S22 Ultra, теперь пришло время сравнить обычный iPhone 14 с iPhone 14 Pro, чтобы узнать, стоит ли камера переплаты и соответствует ли новый 48-Мп сенсор ожиданиям.
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