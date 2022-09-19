IXBT сравнил камеры iPhone 14 и 14 Pro: а есть ли толк в 48 Мп в новых iPhone?

На днях мы видели отличное сравнение камер iPhone 14 Pro Max и Samsung Galaxy S22 Ultra, теперь пришло время сравнить обычный iPhone 14 с iPhone 14 Pro, чтобы узнать, стоит ли камера переплаты и соответствует ли новый 48-Мп сенсор ожиданиям.