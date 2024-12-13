По месту ремонта военных машин украинских войск в Переяславе в Киевской области был нанесен удар. Об этом сообщил координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев в разговоре с РИА Новости.
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