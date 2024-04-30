ФРГ крупнейшая страна Европы по количеству легально и нелегально приехавших граждан из стран Исламского мира.
Мигранты требуют установить в Германии Халифат
Комментарии
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Evgenija Palette
И в Германии тоже такие найдутся... Думаете, нет?... Человек - это такое неуравновешенное быдло, что никакие научные степени на эту дурь не влияют.
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3 час.
Evgenija Palette
Одно отрадно сознавать - КАЖЕТСЯ, КАПИТАЛИЗМ НАКОНЕЦ-ТО ИЗЖИВАЕТ САМ СЕБЯ... И бесконечная погоня за прибылью ДОБЬЕТ ЕГО ОКОНЧАТЕЛЬНО...
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3 час.
виктор климахин
Не сегодня так завтра чурки черножопые шакалы басмачи исламисты будут и у нас требовать свои шакальи порядки глядя на запад Так почему в мусульманских странах не установить христианские католические праздники как государственными и национальными Мы слишком много позволяем черножопым чуркам шакалам мигрантам исламистам они только с каждым днем борзеют как шакалы и ослы ВЫХОД ОДИН ТОЛЬКО УБИВАТЬ ЧЕРНОЖОПЫХ ЧУРОК ШАКАЛОВ БАСМАЧЕЙ ИСЛАМИСТОВ
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3 час.
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