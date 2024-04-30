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    Не  сегодня   так  завтра   чурки  черножопые  шакалы  басмачи  исламисты  будут  и  у  нас  требовать  свои  шакальи...Мигранты требуют ...

Мигранты требуют установить в Германии Халифат

Мигранты требуют установить в Германии Халифат

ФРГ крупнейшая страна Европы по количеству легально и нелегально приехавших граждан из стран Исламского мира.

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Комментарии
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Evgenija Palette
И в Германии тоже такие найдутся... Думаете, нет?... Человек - это такое неуравновешенное быдло, что никакие научные степени на эту дурь не влияют.
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3 час.
Evgenija Palette
Одно отрадно сознавать - КАЖЕТСЯ, КАПИТАЛИЗМ НАКОНЕЦ-ТО ИЗЖИВАЕТ САМ СЕБЯ... И бесконечная погоня за прибылью ДОБЬЕТ ЕГО ОКОНЧАТЕЛЬНО...
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3 час.
виктор климахин
Не  сегодня   так  завтра   чурки  черножопые  шакалы  басмачи  исламисты  будут  и  у  нас  требовать  свои  шакальи  порядки  глядя   на  запад  Так  почему  в  мусульманских   странах   не  установить    христианские    католические   праздники  как  государственными   и   национальными   Мы  слишком  много   позволяем  черножопым    чуркам   шакалам   мигрантам  исламистам  они  только   с каждым  днем             борзеют    как  шакалы    и ослы  ВЫХОД   ОДИН   ТОЛЬКО  УБИВАТЬ  ЧЕРНОЖОПЫХ  ЧУРОК  ШАКАЛОВ  БАСМАЧЕЙ   ИСЛАМИСТОВ
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3 час.

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