Мигранты требуют установить в Германии Халифат

И в Германии тоже такие найдутся... Думаете, нет?... Человек - это такое неуравновешенное быдло, что никакие научные степени на эту дурь не влияют.

виктор климахин

Не сегодня так завтра чурки черножопые шакалы басмачи исламисты будут и у нас требовать свои шакальи порядки глядя на запад Так почему в мусульманских странах не установить христианские католические праздники как государственными и национальными Мы слишком много позволяем черножопым чуркам шакалам мигрантам исламистам они только с каждым днем борзеют как шакалы и ослы ВЫХОД ОДИН ТОЛЬКО УБИВАТЬ ЧЕРНОЖОПЫХ ЧУРОК ШАКАЛОВ БАСМАЧЕЙ ИСЛАМИСТОВ