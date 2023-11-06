Изголовье кровати — 30 самых необычных вариантов оформления

Зачастую изголовье кровати становится композиционным центром в спальной комнате. Оно принимает на себя большую часть внимания, может стать самой необычной деталью интерьера и сделать его непохожим на другие.
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