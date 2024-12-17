Кондратьев: нефтепродукты обнаружены на береговой линии от Веселовки до Анапы

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев прокомментировал состояние береговой линии после разлива нефтепродуктов с потерпевших крушение танкеров «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239» в своем Telegram-канале.
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