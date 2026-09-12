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ИА Реалист

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Германия рискует получить политический тупик и срыв реформ

Германия рискует получить политический тупик и срыв реформ

БЕРЛИН (ИА Реалист).Историческая победа ультраправой партии «Альтернатива для Германии» (AfD) на выборах в Саксонии-Анхальт поставила под удар планы экономического обновления Германии.

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