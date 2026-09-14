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Звездная принцесса и силы зла, фанфик

Звездная принцесса и силы зла, фанфик

Фанфик по мотивам мультсериала «Звёздная принцесса и силы зла». Обычный вторник в Эхо-Крик обещал быть, ну, обычным — с этой мыслью Марко Диас заходил в комнату Стар Баттерфляй, где, впрочем, ничего никогда не оставалось обычным дольше пяти минут.

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