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Сожжённая колонна техники США при отражении наступления врага на Времеевский выступ (ВИДЕО)

Сожжённая колонна техники США при отражении наступления врага на Времеевский выступ (ВИДЕО)

Армия России сожгла колонну техники США при отражении наступления врага на Времеевский выступ. На кадрах ниже — уничтоженные тяжёлые бронемашины MaxxPro и танки ВСУ, а также удары по посадкам с украинской пехотой.

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