💡Три села в Симферопольском районе временно обесточены Электричество пропало в сёлах Кольчугино, Прудовое и Равнополье, пишет «Крымэнерго».
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💡Три села в Симферопольском районе временно обесточены Электричество пропало в сёлах Кольчугино, Прудовое и Равнополье, пишет «Крымэнерго».