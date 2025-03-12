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Царьград

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Доходы как бюджеты русских регионов: сколько известные блогеры задолжали государству

Доходы как бюджеты русских регионов: сколько известные блогеры задолжали государству

Блогеры, которые зарабатывают миллионы, оказались в долговой яме перед государством. Елена Блиновская, Александра Митрошина, Лерчек и другие представители так называемого "инфобизнеса" стали фигурантами судебных разбирательств из-за колоссальных долгов.

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